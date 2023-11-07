تحتاج تدخل جراحي بهذه الحالة.. معتز القيعي يكشف لـ"الوفد" مخاطر الأنظمة الغذائية العشوائية

يلجأ العديد من الفتيات الشباب في الآونة الأخيرة إلى اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية، نظرًا لأنها تساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع؛ حيث تعتمد هذه الأنظمة على تناول كمية كبيرة من نوعيات طعام محددة، ومنع نوعيات أخرى، الأمر الذي يهدد صحة الجسم بمخاطر كبيرة على المدى البعيد.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية:

وفي هذا الصدد، يحذر د. معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، خلال حواره لبوابة "الوفد" الإلكترونية، من أن اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتسبب في حدوث العديد من المشاكل الصحية الخطيرة.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

وأضاف القيعي أن أغلب الفتيات والشباب يتبعون مثل هذه الأنظمة الغذائية لخسارة أوزانهم بشكل أسرع، وبالأخص قبل حضورهم أى مناسبة، وذلك من أجل الوصول إلى القوام المتناسق الرشيق المطلوب.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

واستشهد القيعي بدراسة علمية حديثة أثبتت أن الأنظمة الغذائية التي تمنع الكربوهيدرات والدهون المفيدة قد تمثل مخاطر كبيرة على صحة القلب، مشيرًا إلى أن نزول الوزن السريع يسبب ظهور ترهلات في الجسم، لا يمكن حلها إلا بالتدخل الجراحي.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

كما حذر أن خسارة الوزن السريع قد يضر بأجهزة الجسم الداخلية بسبب فقدان الدهون الحشوية بسرعة، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث سقوط كلوي.

في الوقت نفسه، أكد د. معتز القيعي، أن الأنظمة الغذائية العشوائية تفتقر إلى عنصر غذائي مهم مثل الكربوهيدرات أو غيرها، مما يسبب الشعور الدائم بالجوع، كما أن عدم تناول العناصر الغذائية الهامة للجسم يتسبب في الإصابة بالأنيميا، وهو ما ينتج عنه الإرهاق الدائم والكسل وشحوب واصفرار الوجه.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

وشدد القيعي على أن نزول الوزن السريع من خلال اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية يعقبه زيادة الوزن أضعاف بعد التوقف عن هذا النظام الغذائي غير المتوازن، بسبب الحرمان من بعض أنواع الطعام، مما يجعل من الصعب الالتزام بهذا النظام الغذائي كأسلوب حياة؛ حيث أن شراهة الجسم تجاه تناول الأطعمة الممنوعة ترجع فور التوقف عن النظام، وهو ما يزيد من الوزن مرة أخرى وبسرعة.

مخاطر اتباع الأنظمة الغذائية العشوائية

وبدوره، أوصى القيعي، بضرورة الامتناع عن اتباع الأنظمة الكيميائية، لأنها تؤدي إلى دخول الجسم في حالة من المجاعة بسبب تقليل كميات الطعام إلى أقصى حد ممكن، ما ينتج عنه تخزين الجسم للطعام في شكل دهون وبالتالي يحدث ثبات للوزن.