شكاوى متكررة بسبب بُعد مقر لجان الانتخابات للمصريين بالخارج عن أماكن إقامتهم

أعرب المصريون بالخارج عن تطلعهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، للحفاظ على الحق الدستوري للمصريين بالخارج، من اختيار القيادة السياسية، ومن يمثلنا لقيادة الوطن إلى بر الأمان في هذه الظروف الدقيقة التي تعصف بالعالم.

و ثمن المصريون بالخارج جهود وزارة الهجرة في إتاحة المزيد من المحفزات المتميزة في مختلف المجالات، والاستجابة لمقترحات واستفسارات المصريين بالخارج، مستعرضين عددا من المقترحات، من بينها التعاون بين مدينتي الإسكندرية المصرية والأمريكية وبالتيمور لتدريب الممرضات ومدربات التمريض، لرفع كفاءة العمل ونقل الخبرات، وذلك بعقد دورات في جامعة الإسكندرية، حيث أكدت وزيرة الهجرة كفاءة وتميز العنصر البشري المصري في مختلف المجالات، وكذلك مقترح المساهمة في تكلفة الانتقالات للناخبين، وغيرها من الخدمات التي يمكن تقديمها للناخبين، ومقترح عقد ندوات التعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز المشاركة بإتاحة التيسيرات لنقل الناخبين.

وقال عدد من أبناء الجالية المصرية أن هناك شكاوى كثيرة متكررة بسبب بُعد أماكن إقامتهم بالخارج، عن السفارات والقنصليات والتي سيكون بها اللجان الانتخابية، وهو ما يجعل تصويتهم في الانتخابات الرئاسية مهمة شاقة ومُكلفة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك طلبوا إعادة النظر في هذه المسألة.

واقترحوا على وزيرة الهجرة إمكانية إتاحة مقرات في أي مؤسسات مصرية رسمية مع وجود لجنة من البعثات الدبلوماسية المصرية في هذه المقار للإشراف عليها، وتأكيدًا على ذلك، عرض ممثلو بعض المؤسسات المصرية إتاحة مقرات لديهم من أجل التصويت، فيما أكد المستشار أحمد البنداري أن هذا المطلب سيؤخذ بعين الاعتبار، وسيتم النقاش حول سبل تنفيذ ذلك في الاستحقاقات المقبلة.

وقد التقت وزيرة الهجرة، عدد من أبناء جاليات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا، في ثاني لقاءات حملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا، بحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والمستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والسفير حسام القاويش، سفير مصر في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والسفيرة ندى دراز قنصل عام مصر الجديد في شيكاغو والتي حضرت اللقاء من مقر الوزيرة بالعاصمة، والسفير محمد فخري، القنصل العام المصري في مونتريال، وعدد من الأساقفة والقساوسة من كندا وعدة ولايات أمريكية، وعدد كبير من المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

