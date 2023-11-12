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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تقنية الفيديو تحرم نونيز من هدفين أمام برينتفورد

نونيز
نونيز

حرمت تقنية الفيديو داروين نونيز  مهاجم  ليفربول من تسجيل هدفين في مباراة الريدز أمام برينتفورد والتي تجمع بينهما الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل نونيز الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 22 لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف لصالح الأوروجوياني بداعي وجود حالة تسلل.

قبل أن يحرز نونيز مجددا هدف التقدم لصالح الريدز في الدقيقة 27 لكن تقنية الفيديو أيضًا تلغيه بداعي وجود تسلل على مهاجم ليفربول.

ويشارك محمد صلاح أساسيا مع ليفربول منذ بداية اللقاء، ويسيطر التعادل السلبي دون أهداف على المباراة حتى الأن.
 

 

 

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