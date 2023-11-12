مهرجان البحر الأحمر 2023| نسخ مرممة من كلاسيكيات السينما المصرية في دورته الثالثة

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في سلسلة النسخ المرممة لعدد من الأفلام العربية والعالمية التي أثرت بتميز في تاريخ السينما، وذلك خلال أنشطة الدورة الثالثة الفنية التي تضم العديد من المفاجآت لرواده وصناع السينما من مختلف دول العالم.

مهرجان البحر الأحمر 2023 ..أفلام كلاسيكية مصرية مرممة بأحدث الوسائل التكنولوجية

ترميم فيلم انتصار الشباب 1941

كشفت إدارة مهرجان البحر الأحمر عن عقد اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي نتج عنها ترميم إثنين من الافلام الكلاسيكية الشهيرة أولهما فيلم “ انتصار الشباب”، للمخرج الكبير أحمد بدرخان والذي انتج في 1941، وهو واحد من أهم الأفلام الموسيقية في تاريخ السينما العربية، والذي جمع للمرة الأولى بين الفنان الكبير فريد الأطرش وشقيقته أسمهان.

بوستر فيلم انتصار الشباب

ترميم فيلم عفريت مراتي 1968

وثانيهما فيلم “عفريت مراتي”، للمخرج القدير فطين عبدالوهاب والذي تم انتاجه عام 1968، من بطولة "شادية، صلاح ذو الفقار.

بوستر فيلم عفريت مراتي

لم تكن تلك التجربة الأولى في ترميم عدد من الافلام الكلاسيكية المصرية، حيث سبق للمهرجان وقام بترميم فيلمي "خلي بالك من زوزو" و"غرام في الكرنك" في دوراته السابقة.

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي عن قائمة أفلام الدورة الثالثة، والتي تضم 64 فيلمًا متنوعًا، انقسمت إلى 36 فيلمًا بين الطويل والقصير من السعودية، 11 فيلمًا في قسم “روائع عربية”، 17 فيلمًا عربيًا بين الروائي والوثائقي والتحريك من آسيا وإفريقيا.

حديث الرئيس التنفيذي للمهرجان:

تحدَّثَ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي محمد التركي في بيانٍ صحفيٍ سابق "شعار الدورة المرتقبة، يأتي من وحي الاختيارات الرائعة للأفلام التي أُنْتِجَت في المنطقة، والمميزة بجمعها لأبرز خبراء وصانعي الأفلام الجدد الذين يشكّلون مثالًا حيًَّا على غنى المواهب التي تُقَدَّم في هذا الجزء من العالم، ونرى في عرضها بكامل تنوعها أهمية بالغة، الوقت قد حان لاعتبار الأفلام وسيلة للترابط والحوار، ولإتاحة منصة لأصوات الناس في المنطقة وخارجها لعرض تجاربهم، التي ستسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف الإنساني".

كما قال مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي أنطوان خليفة: “إن صناعة السينما في المنطقة شهدت تطورًا كبيرًا، لا سيما في السعودية، إذ تعكس بشكلٍ متزايد واقع الحياة اليومية”، مؤكدًا أنَّ “صُناع الأفلام يتناولون قصصًا عن الأسرة وحب الوطن وإعادة استكشاف القيم، بينما يدافعون في الوقت نفسه عن السعي وراء الحرية والتعبير والهوية”.