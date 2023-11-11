الأوقاف تعلن نتيجة المجموعة الثالثة من مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم



أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023 /2024م عن صعود ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها– القليوبية ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بمحافظة الدقهلية للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفتح الاستاد بكفر الشيخ ومركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد علي بن أبي طالب - بمحافظة بني سويف .

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين ، والتي انتهت بفوز مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر ببنها– القليوبية ، حيث حصل على درجة 427 من 500 ، وحصل ممثلو مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد أبو دبوس بمحافظة الدقهلية على درجة 367.5 من 500 .

هذا وقد وجه معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80 % فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة ، وهم بالترتيب:

ضحى أحمد عبد الجيد حواش - مركز مسجد ناصر ببنها - القليوبية - 90% - ألف جنيه.

مصطفى يوسف عبد الباسط - مركز مسجد ناصر ببنها - القليوبية - 90% - ألف جنيه إبراهيم علي إبراهيم علي - مركز مسجد أبو دبوس - الدقهلية - 88% - ألف جنيه .

محمد مصطفى محمد مصطفى - مركز مسجد ناصر ببنها - القليوبية - 86% - ألف جنيه .

أحمد محمد محمد الفرحاتي ، مركز مسجد ناصر ببنها - القليوبية - 82% - ألف جنيه .

محمود إبراهيم عبد الحميد - مركز مسجد ناصر ببنها - القليوبية - 80% - ألف جنيه .

محمد محمود محمد حمودة - مركز مسجد أبو دبوس - الدقهلية - 80% - ألف جنيه

