البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر 19.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بداية الأسبوع عن ارتفاعاتها الصباحية، وتراجعت بصورة جماعية تأثرا بمبيعات المصريين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 19.6مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.613.2 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوي 23910نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى4732 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6960نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.2 مليار جنيه.