مرتضى منصور يفضح محمد سلام أمام نفسه ويُدينه انهيار بيومي فؤاد.. خدت العربون في السر

دخل المستشار مرتضى منصور على خط أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد التي أثارت موجة جدل واسعة وانقسام بين آراء الجمهور والمشاهير، وذلك خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بتطبيق الفيديوهات الصغيرة "تيك توك".

مرتضى منصور يدخل على خط أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد

فتح مرتضى منصور النار على الفنان محمد سلام، بعد خلافه مع بيومي فؤاد واتهمه بإثارة الفتن والبلبلة بين الوسط الفني، وتعمده إحراج زملاؤه الفنانين الذين اضطروا لإقامة الحفلات والمشاركة في المسرحيات في مختلف المهرجانات بدول الوطن العربي.

مرتضى منصور ومحمد سلام وبيومي فؤاد

وجه مرتضى رسالة شديدة اللهجة لمحمد سلام قائلًا: "زي ما انت يا محمد يا سلام مضيت على العقد وأخدت العربون في السر اعتذر في السر، احنا مش جايين نعمل منظر خالص، وأنت كده أحرجت أي حد هيشتغل".

وأضاف: "طب لو هيعمل مسرحية في مصر وهيضحك ولا هي القصة الرياض، طب لو هيشتغل في تونس، طب هيروح مهرجان جرش يبقي خاين؟!".

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوبخ محمد سلام بسبب أزمته مع بيومي فؤاد: مش هتعمل كوميدي وهتبقى أمينة رزق؟

واستكمل مرتضى رسالته لسلام قائلًا: "وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي أنا معرفوش شوف مكتوب عنه ايه الخاين العميل وكأنه هو اللي بيضرب أطفالنا بسببك أنت .. انت اللي عملت كده في زملائك".

وتابع: "أنت عاوز تعتذر حقك والله العظيم وأنا لو مكانك هعتذر مش هروح بس لو جالك كوميدي هنا في مصر هتمثل لو مع أحمد مكي ولا هتقعد مش هتعمل كوميدي وهتبقى أمينة رزق؟".

بيومي فؤاد

وحرص مرتضى خلال رسالته على الإشادة بموهبة محمد سلام قائلًا: "أنت ممثل جميل وحذرت وقلت تصفية الحسابات أنا مستاء من اللي بيحصل مع بيومي فؤاد مع إنه هلاوي وحمى وبيني وبينه يعني مش طايقه".

واختتم مرتضى رسالته بقوله: "بس شايف واحد عمال يتهزق ويتهان مع أن الموضوع سهل جدًا وزي ما انت عملت العقد في السر وخدت العربون في السر ورقة صغيرة تقول فيها أنا بعتذر وشكرًا".

محمد سلام وبيومي فؤاد

محمد سلام يعتذر عن المشاركة في مسحية “زواج اصطناعي” تضامنًا مع غزة

وكان الفنان محمد سلام قد اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض هذا العام، مؤكدًا أنه لن يستطع أن يؤدي دورًا كوميديًا ويقدم مشاهد مُضحكة في ظل تفاقم الحرب على أهالي غزة، خاصًة أن العرض مليء بالاستعراض والرقص، في ظل استشهاد المئات من الأطفال والنساء الأبرياء في فلسطين.

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية: مش من حقك تغلط في فنك

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

بيومي فؤاد ومرتضى منصور

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".