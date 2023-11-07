دخول مفاجيء لمحمد رمضان يصفع الشامتين في محمد سلام وبيومي فؤاد.. ربنا لا تؤاخذنا (فيديو)

دخل النجم محمد رمضان على خط أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد، مُدافعًا عن موقف الطرفين فيما يتعلق بوجهة نظر كل منهما حول المشاركة بمسرحية "زواج اصطناعي" التي عُرضت بموسم الرياض، في الوقت الذي أثارت فيه تصرفات الثنائي، موجة جدل واسعة وانقسام بين آراء الجمهور والفنانين.

محمد رمضان يدافع عن محمد سلام وبيومي فؤاد بعد أزمتهما الأخيرة: بتشرف بزمالتهم الاتنين

وظهر محمد رمضان خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلًا: "مساء الخير عليكم، رسالتي لكل جمهوري العرب .. رأس مال أي فنان وأي نجم في الدنيا هو الناس، اللي هما حضراتكم، بنطلب من كل حبايبنا ومن كل اللي حوالينا ومن أمي ومن أبويا يدعوا ان ربنا يحبب فيا الناس ويحبب فيا الجمهور اللي هو حضراتكم".

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محمد رمضان عبر انستجرام

وتابع رمضان: "شيء قاسي لما يبقى أكتر حد إنت عايز تسعده وتبسطه وتنال رضاه، هو اللي يكون قاسي عليك بالكلام .. كلامي عن زمايلي واخواتي وحبايبي وأنا بتشرف بزمالتهم الاتنين .. محمد سلام وبيومي فؤاد".

محمد رمضان عن الهجوم على محمد سلام وبيومي فؤاد بسبب أزمة "زواج اصطناعي": ياريت نكون أحن من كده على بعض

وأضاف محمد رمضان: “لا محمد سلام غلط ولا بيومي فؤاد غلط .. وحتى لو في ذلة لسان حصلت احنا بنقول "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" .. حتى لو غلطنا واحنا بنصلي ربنا بيسامحنا .. عملوا ايه الاتنين عشان نكون قاسيين سواء من هنا على سلام أو من هنا على بيومي فؤاد؟".

محمد سلام وبيومي فؤاد

وأردف: "ايه اللي عملوه؟ .. الأخبار اللي بسمعها اللي طبعًا ان شاء الله تكون كلها اشاعات إن (سلام) مش هيشتغل تاني .. ولا حد هيسمح ب ده لا احنا كفنانين هنسمح ب ده ولا الجمهور هيسمح ب ده، اللي هو في ضهر اي فنان هو بيحبه ويسانده ويدعمه".

واختتم رمضان كلامه قائلًا: "ولا احنا مع اللي بيحصل في بيومي انه هو يقفل الكومنتات عشان ميشوفش كلام وحش .. ياريت نكون أحن من كده على بعض".

محمد رمضان عبر انستجرام

أيد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن حديث محمد رمضان عن أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد بعد أزمتهما الأخيرة بشأن مسرحية زواج اصطناعي، مشيرين إلى أن رمضان دائمًا يحرص على دعم زملاؤه الفنانين والوقوف بجابهم ومساندتهم في الأزمات، وكان أبرزهم آيتن عامر، ووفاء عامر، ورانيا محمود ياسين، وعصام السقا، وبدرية طلبة، وشقيقه محمود رمضان، وغيرهم.

محمد رمضان عبر انستجرام

تعليقات الجمهور على فيديو محمد رمضان عبر انستجرام

نجلاء فتحي تدعم محمد سلام في أزمته الأخيرة: مثل طيب الأخلاق أتمناه لكل الشباب العربى

في الوقت نفسه، حرصت النجمة نجلاء فتحي على دعم الفنان محمد سلام في أزمته الأخيرة مع بيومي فؤاد، بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، تضامنًا مع القضية الفلسطينية ومايحدث لأهالي غزة عل يد العدوان الصهيوني.

أعربت نجلاء فتحي عن فخرها بموقف محمد سلام الأخير الذي وصفته بالشجاع، حيث كلفه خسارة مالية فادحة وتسبب في محاولة تشويه نجوميته وشعبيته وسط الجمهور.

نجلاء فتحي

وقالت نجلاء: "تحياتى واحترامى للفنان كبير القلب، محمد سلام، أنت فخر للفن المصرى ومثل طيب الأخلاق أتمناه لكل الشباب العربى"، كما حرصت على دعم الشعب الفلسطيني بالدعاء متمنية لأهالي قطاع غزة النصر والصبر، واسترداد أهل فلسطين لبلادهم في الريب العاجل.

محمد سلام يعتذر عن المشاركه في مسحية “زواج اصطناعي” تضامنًا مع غزة

وكان الفنان محمد سلام قد اعتذر عن المشاركة في مسرحية "زواج اصطناعي" ضمن موسم الرياض هذا العام، مؤكدًا أنه لن يستطع أن يؤدي دورًا كوميديًا ويقدم مشاهد مُضحكة في ظل تفاقم الحرب على أهالي غزة، خاصًة أن العرض مليء بالاستعراض والرقص، في ظل استشهاد المئات من الأطفال والنساء الأبرياء في فلسطين.

محمد سلام وبيومي فؤاد

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية: مش من حقك تغلط في فنك

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

بيومي فؤاد من عرض زواج اصطناعي

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".