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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

علاء عبد العال: أنا مكتشف النجوم

علاء عبد العال
علاء عبد العال

أكد علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أنه دائمًا يسعي بقوة لتصعيد لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، ودائمًا ما يقوم بتدريب لاعبين لأول مرة فى الدوري ثم يكونوا من أفضل لاعبي الكرة المصرية.

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وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:": أنا فور تدريبي الجونة عقدت جلسة مع المسؤولين، وتحدثت معهم أنى صاحب إختيارات اللاعبين، وبالفعل قمت بإختيار اللاعبين، طبيعي يقوم النادي بترشيح أسماء اللاعبين ، ولكن فى نفس الوقت أقوم بمشاهدتهم وإذا أحتاج الأمر يكون ذلك عبر الملعب، خاصًة اللاعبين المحترفين.

وأضاف:" أكتشفت لاعبين مميزين فى جميع تجاربي أمثال أحمد تمساح وحسام باولو فى الداخلية وشكلت ثنائي خطير بجانب  ومحمد مجدي أفشة فى نادي إنبي وعماد ميهوب فى الشرقية، وثم الأن لدي لاعبين مميزين مثل موكا وأحمد محمود.

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