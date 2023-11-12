تعليم قوص تكرم معلمي البرنامج الرئاسي للقيادات التربوية الشبابية

كرم عبدالله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الأحد، الشاذلي أحمد محمد ورامي نجدى فرغلى الذي اجتازا البرنامج التدريبي الوزارى للقيادات التربوية الشابية، بحضور كنانة فنجرى أبوجبل وكيل الإدارة وعبدالشافى مرتضى نقيب المعلمين، ومحسب حسانى، نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة بالإدارة.

في البداية رحب، مدير عام الإدارة، بالسادة المكرمين مشيدا بالبرنامج الرئاسي لتدريب القيادات الشبابية لقيادة المدارس النموذجية والذي يرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي والذى ويشرف عليه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والذى يعتبر النواة الأولى لدفع القيادات الشابة لدفع مسيرة التنمية بملف التعليم.

يذكر أن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وكرم أمس بمكتبه المجتازين التدريب النهائى لإعداد الكوادر والقيادات الشبابية، وهم سليمان محمود أحمد وحسن محمود يوسف من إدارة الوقف التعليمية وعماد الدين محمد علي وحاتم أبوالفتوح، وحازم محمود مصطفى من إدارة فرشوط التعليمية والشاذلي أحمد محمد ورامي نجدي فرغلي من إدارة قوص التعليمية ومحمود محمد دردير من إدارة نقادة التعليمية وعبد الله منصور رزق من إدارة قنا التعليمية ومصطفى محمد عبيد وأيمن فتحي عبدالباقي من إدارة دشنا التعليمية.