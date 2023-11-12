علاء عبد العال : موديست مُريح خط الدفاع في مباراة الجونة

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة أن المهاجم الفرنسي أنتوني موديست ليس هو المهاجم الأفضل للنادي الأهلي، وأن إختياره ليكون مهاجم الأحمر لن يفيد الفريق فى المباريات التى يخوضها.

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وكان أنتوني مودست استطاع أن يحرز هدف أمس أمام فريق الجونة ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء انتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وقال علاء عبد العال فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أنتوني موديست مش المهاجم الأأفضل للنادي الأهلي وليس الأنسب لهذا المركز هو لاعب بطئ ويفتقد المرونة تمامًا، وكان مُريح لخط الدفاع أمس.

وتابع:" هدفه أمام الجونة أمس كان خطأ دفاعي وليس مهارة فردية منه".