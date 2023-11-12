عبدالله منسقا لحملة مواطن لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية بمدينة تبوك السعودية

أعلنت حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، أنه تم اختيار رأفت احمد عبدالله، رئيس الجالية في تبوك منسقا للحملة لمتابعة ترتيبات عملية تصويت المصريين بمدينة تبوك في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يأتي هذا القرار استكمالا لاختيار منسقين للمدن الهامة في المملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم والتي تتجاوز ثلاثة ملايين مصري، لحشدهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

عملية تصويت المصريين بمدينة تبوك



وقال نصر مطر، منسق حملة مواطن لدعم مصر بالخارج، إن اختيار رأفت عبدالله إنما يأتي متسقا مع اختيارات الحملة للمنسقين الذين يجب أن يكون لهم تواجد فعال وإيجابي بين أبناء الجالية المصرية بالإضافة بكل تأكيد لإيمانه المطلق للمشاركة في صنع القرار الهام الذي يخص أمن مصر.



ومن ناحيته توجه عبدالله بالشكر للحملة على الثقة التي منحتها له لنيل شرف حشد ودعم المواطنين المصريين في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، واعدا ببذل أقصى جهد في هذه المهمة الوطنية الغالية.

تعريف المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية 2024

يذكر أن السفيرة سهاجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أطلقت مؤخرًا حملة "شارك بصوتك"، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.