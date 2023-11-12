النائب العام يجري زيارة إلى دولة المجر

أجرى النائب العام المستشارمحمد شوقي، ووفد مرافق لسيادته، بناء على دعوة من السيد Peter Polt النائب العام المجري، زيارة إلى العاصمة المجرية "بودابست".

وذلك في خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣، كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه؛ حيث التقى سيادته بكل من النائب العام المجري، والسيد Tamás SULYOK رئيس المحكمة الدستورية المجرية، والسيدة Katalin Böszörményiné Kovács نائبة رئيس المحكمة العليا المجرية، وRobert Repassy نائب وزير العدل، و Pal Furcht رئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق والسيد Csaba Hende نائب رئيس البرلمان المجري.



هذا وقد تم خلال تلك المقابلات التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمجر، كما تم استعراض الأنظمة المطبقة في البلدين، المتعلقة بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة، وتم بحث سبل تكثيف التعاون القائم بين النيابة العامة في البلدين. وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين مكتبيْ النائب العام في البلدين.