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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق إياب نهائي الدوري الأفريقي بين صن داونز والوداد

الدوري الأفريقي
الدوري الأفريقي

انطلقت منذ لحظات مواجهة إياب نهائي مسابقة الدوري الأفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ، خلال اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب لوفتوس بمدينة بريتوريا .
 

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الأهلي في مهمة صعبة اليوم أمام الخليج السعودي في كأس العالم للأندية


كان لقاء الذهاب الذي أقيم الأسبوع الماضي بدولة المغرب على ملعب مركب محمد الخامس قد انتهى بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف ، ليخوض لقاء اليوم محققًا أفضلية نسبية.

تشكيل الفريقين ..

ويخوض صن داونز اللقاء بتشكيل يضم كل من ..
حراسة المرمي: ويليامز.
خط الدفاع: ليبوسا، تيبوهو موكوينا، موتوبي مغالا.
الوسط: عبد المنعم بوطويل، أويري موديبا، مارسيلو أليندي، خوليسو موداو.
الهجوم: لوكاس ريبيرو كوستا، زواني، بيتر شالولايل.

بينما جاء تشكيل الوداد المغربي على النحو التالي ..
حراسة المرمى: يوسف المطيع.
خط الدفاع: أيوب العلمود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيى عطية الله
خط الوسط: سرغات، زكريا دراوي، عبد الله حيمود
خط الهجوم: شارقي البحري، هشام بوسفيان، منتصر لحتمي
يذكر أن الوداد قد فاز على الترجي التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي، ليحسم تأهله للمباراة النهائية ويضرب موعدًا ناريًا مع صن داونز.
بينما تخطى صن داونز الأهلي في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي، بعد الفوز بنتيجة 1/0 بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

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