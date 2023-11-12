الأهلي في مهمة صعبة اليوم أمام الخليج السعودي في كأس العالم للأندية

يلتقي فريق الأهلي لكرة اليد مع نظيره نادي الخليج السعودي، المُقرر إقامتها ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وكان النادي الأهلي قد نجح في الفوز على نادي الكويت الكويتي بنتيجة 35-25 مساء اليوم السبت في مرحلة تحديد المراكز من الخامس للثامن في المباراة التي أقيمت على الصالة الخضراء بالدمام.

موعد مباراة الأهلي والخليج السعودي

ويواجه النادي الأهلي فريق الخليج السعودي في الثانية والربع عصر غدًا الأحد، على الصالة الخضراء بالدمام، في مباراة تحديد المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

يُذكر أن الأهلي كان قد افتتح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بالفوز على النور السعودي بنتيجة 38-20، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة 37-26.

الجدير بالذكر أن الخليج السعودي كان قد تغلب مساء اليوم على النجمة البحريني، في أولى مباريات مرحلة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في بطولة سوبر جلوب، ليتأهل بذلك لمواجهة الأهلي.