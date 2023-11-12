تعليم قوص تشارك في مسابقة الارشاد الكشفى

إستقبل عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الأحد، بمدرسة الشهداء الثانوية بنات فريق التقييم الرياضى لمسابقة الارشاد الكشفى بقيادة حسن عوض موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم بقنا، وعضوية القائد الكشفى حسين بلاش و القائدة توحا محمد على بحضور احمد حسين موجه اول التربية الرياضية، ومحسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة والقائد جمال الشباط وعزت الشريف مدير العلاقات العامة فى ضيافة منى العويضى مديرة المدرسة.

ورحب مدير عام الإدارة ، بلجنة تقييم مديرية التربية والتعليم بقنا للمسابقة الارشاد الكشفى ، مؤكدا أن ممارسة الأنشطة التربوية بالمدارس هى ذراعى امان الطلاب والذى يفرغ فيها شحناته النفسية السلبية وتحملانه إلى بر الأمان ليصل خلالها إلى مرحلة الانسجام الروحى والذى هو من ركائز نجاح وتحفيز التحصيل الدراسى .

ومن جانبها أكدت القائدة توحا محمد علي عضو لجنة التحكيم بالمسابقة، أن اليوم هو تحكيم الختام المحلى لاختيار المدارس التى ستمثل مديرية التربية والتعليم بقنا على مستوى الجمهورية ، مشيدة بأداء طالبات تعليم قوص اللاتى تشاركنا سنويا ممثلات لتعليم قنا على مستوى الجمهورية موجهه الشكر لفريق عمل الإدارة بقيادة الاستاذ عبدالله القبانى.

يذكر أن إدارة قوص التعليمية تشارك للسنه العاشرة بفاعليات مسابقة الارشاد الكشفى حيث حققت خلالها عدة مراكز اولى على مستوى الجمهورية .