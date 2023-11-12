بيلينجهام ينضم لمعسكر المنتخب الإنجليزي ومحاولات من ريال مدريد لمنعه

أصيب جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بخلع في الكتف خلال الأيام القليلة الماضية، ليبتعد عن المشاركة مع الملكي في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

واضطر الدولي الإنجليزي للخضوع للعديد من الفحوصات الطبية الشامل، والتي أظهرت بإن اللاعب عليه الراحة وعدم المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليز قام باستدعاء جود بيلينجهام للانتظام في المعسكر، والذي سيبدأ غدًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد سيقوم بإرسال تقريرًا طبيًا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن حالة بيلينجهام، من أحل منعه من الانضمام للمعسكر.

وأشارت إلى أن هناك اتجاه بإن يسافر طاقم طبي تابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لمكان اللاعب من أجل تشخيص حالته، حسب ما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتؤكد "ماركا" أنه في حالة استطاع اللاعب السفر لإنجلترا فإن الاتحاد الإنجليزي سيرى أن اللاعب قادر على الاستمرار في المعسكر.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.