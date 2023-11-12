الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة أبو سليم بالكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

قررت الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، استئناف التدريبات ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية. 

txt

ميكايلي يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد نجح في الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.

مواد متعلقة

سيد عبد الحفيظ يرشح هذا الفريق للفوز بالدوري الأفريقي

شاهد الان.. مشاهدة مباراة ليفربول وبرينتفورد بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

السر في عدم توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة
الجريدة الورقية