الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة أبو سليم بالكونفيدرالية

قررت الجهاز الفني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، استئناف التدريبات ظهر اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية.

وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أيام بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد نجح في الصعود للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3.