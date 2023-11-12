قطاع التدريب يشارك فى ندوة "دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة" بجامعة السادات

شارك عدد من الضباط بالإدارة العامة لمعاهد معاونى الأمن بقطاع التدريب، وعدد من الطلبة والطالبات الدارسين بالمعاهدوعدد من طلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة مدينة السادات في الندوة التثقيفية المنعقدة بالجامعة تحت عنوان (دور التكنولوجيا فى الحروب الحديثة).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة لما لها من أثر بالغ فى تنمية الموارد البشرية والتى تُعد ركيزة أساسية من ركائز العمل الأمنى.

وشهدت الندوة تناول عدد من الموضوعات كان أبرزها (التكنولوجيا الحديثة والحروب التكنولوجية اللامتماثلة - الغزو التكنولوجى سلاح الحروب اللامتماثلة – الأمن القومى يتعرض لتهديد مصيرى).

قطاع التدريب

وفى نهاية الندوة تم تبادل الهدايا التذكارية احتفاءً بتلك المناسبة وإلتقاط الصور التذكارية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توعية العناصر البشرية بكافة أجهزة وقطاعات الوزارة، وتوفير كافة السُبل التى تساعد على تنمية قدراتهم التثقيفية.

وفي سياق منفصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل يبلغ من العمر عامين يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج صدمته سيارة سوزوكي فان حال لهوه أمام منزلهم وتوفي عقب وصوله المستشفى المركزي متأثرًا بإصابته بكسر بعظام الجمجمة.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول الطفل "يوسف . م . ي . ا" سنتين ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر بعظام الجمجمة إدعاء حادث سير وتوفي عقب وصوله .



انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال عمه "سلطان . ي . ا . ح" 24 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء لهو نجل شقيقه المذكور أمام المنزل اصطدمت به السيارة سوزوكي فان قيادة "أحمد . م . ا . ا" 27 سنة سائق ومقيم دائرة المركز مما أدي إلي وفاته ونفي الشبهة الجنائية.



بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ نتيجة حادث سيارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.