"دور المرأة في مكافحة الفساد" مناقشة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان “دور المرأة في مكافحة الفساد “، والتي أقيمت بكلية الحقوق بقنا ، تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز رئيس الجامعة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشدي إبراهيم عميد كلية الحقوق.

وأكد الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بقنا، أن الفعالية تأتي في ضوء حرص الجامعة بقيادة الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى ، على تفعيل دور المرأة في المجتمع مثمنا جهود القيادة السياسية في دعم وتمكين المرأة المصرية التي نالت مكانتها التي تستحتقها، مؤكدا إن المرأة تعيش أزهى عصورها في الوقت الحالي في ظل اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمرأة وتمكينها في كافة المجالات، حيث حصلت المرأة على ١٦٣ مقعدا في مجلس النواب، و ٢٠ مقعدا في مجلس الشيوخ الذي شهد اختيار سيدة في منصب وكيل المجلس، بجانب تعيينها وزيرة ومحافظ ونائب وزير ونائب محافظ، وقاضية، إلى غير ذلك من المواقع القيادية، وهو إنجاز كبير تحقق للمرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ثم تناولت الدكتورة هالة خير سناري، أستاذ الصحة النفسية ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، تعريف الفساد وأنواعه المختلفة ، كما أوضحت دور المرأة في الإبلاغ عن الفساد ، ثم تناولت آليات إدماج النساء في مكافحة الفساد ، ودور المرأة الفاعل في مكافحة الفساد مؤكدةً أن المرأة تتمتع ببعض السلوكيات الأخلاقية التي تجعلها تقدم الصالح العام على المصلحة الشخصية.

وأشارت إلى دور المرأة في تنشئة جيل واع يتمتع بقيم النزاهة والشافية ومكافحة الفساد في كافة المجالات باعتبارها الأم والزوجة والأخت والأبنة.

وتناولت الدكتورة شريهان إبراهيم منصور، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الحقوق، دور المرأة في مكافحة الفساد عن طريق تربية النشء ، بترسيخ قيم المساوة والمواطنة والصدق والأمانة واعلاء قيمة العلم والعمل والشرف والنزاهة.

وتحدثت عن الصفات الأخلاقية التي تتمتع بها المرأة ومجالات الفساد وانواعة وتقلد المرأة مناصب قيادية في الدولة بما له دور ايجابى في مكافحة الفساد ، وتحدثت أيضاً عن تضمين الدستور المصرى 2014م عن وضع المرأة فيه، وأشارت عن كيفية تقديم شكوى على مكافحة الفساد من خلال تقديم بلاغ للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .

واختتمت بتقديم التحية لكل سيدة وفتاة مصرية أصيلة اثبتت عبر التاريخ التزامها ونزهتها وريادتها في مجال اكتساب الحقوق ولطالما كانت شريك أساسي وفعال في مكافحة الفساد وكانت ولا تزال الداعم الأول لاستقرار الدولة المصرية ، ونتمنى ان تكلل جميع جهود دولتنا العظيمة في مكافحة الفساد بالنجاح والتوفيق وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك بحضور الأستاذة رقية علاء الدين المنسق الإداري للوحدة بالجامعة، وحشد كبير من طالبات كلية الحقوق.

وشارك في تنفيذ الندوة إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بقنا برئاسة أحمد صلاح مدير رعاية شباب الكلية، وأبو بكر عبد العزيز نوح، بإدارة رعاية الشباب.