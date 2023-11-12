ميكايلي يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

أعلن البرازيلي روجيرو ميكايلي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن القائمة النهائية المستدعاة لمعسكر نوفمبر، المقرر إقامته في الفترة من 13 وحتى 21 نوفمبر الجاري، الذي يأتي في إطار الاستعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

واختار ميكايلي 3 لاعبين محترفين بأندية خارجية للمشاركة في المعسكر المنتظر للمنتخب الأولمبي، وهم: مصطفى أشرف، المحترف في الدوري الألماني، وبلال مظهر، المحترف في الدوري اليوناني، وعمر فايد، المحترف في الدوري الصربي.

قائمة المنتخب الأولمبي

من المقرر أن ينتظم المنتخب الأولمبي في معسكره المغلق بأحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة بداية من اليوم الإثنين، ويخوض المنتخب تدريباته على ملاعب المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.