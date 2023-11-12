نائب محافظ القاهرة تتابع ازالة ٥ عقارات ذات خطورة داهمة بحي الخليفة

حفاظا على ارواح المواطنين ..

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الاجهزة التنفيذية بحي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي باعمال تنفيذ الازاله لعدد ٥ عقارات ذات الخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقارات خالية من السكان و تبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط ارضي بالمداخل وشددت سيادتها على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل واثناء تنفيذ الازالة بمعرفة الحي .

وناشدت سرعة التواصل والابلاغ عن اي عقار به خطورة داهمة بنطاق احياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .

وكانت قد اصدرت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء احياء المنطقة بالمتابعة المستمرة وعمل حصر شامل لكافة المنشأت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي واعداد تقارير وافية و فورية بكافة المعلومات والتفاصيل واجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حفاظا على ارواح المواطنين مع اتخاذ كافة اجراءات الحيطة و الحذر .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التى تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة .

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار .

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية .

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.