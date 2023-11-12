السر في عدم توقيع عقوبة على لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة

ماهو سرعدم توقيع عقوبات علي لاعبي الاهلي بعد التعثر والتعادل أمام الجونة في الدوري.

تحدث اللاعب أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، عن السر.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق: لاعقوبات إضافية على اللاعبين بعد التعادل مع الجونة.. الأمر يتم وفق لائحة الفريق فقط.

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عما سيحدث تجاه جمهور الأهلي بعدما ما بدر منه في مباراة الجونة.

وقال في تصريحات تلفزيونية، شاهدنا المشادة التي حدثت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة وبالتأكيد المراقب سجل الواقعة في تقريره ولجنة المسابقات هي التي سوف تتخذ القرار.

وأكمل: لجنة المسابقات صاحبة اتخاذ القرار بشأن واقعة جماهير الأهلي في مباراة الجونة، وسوف يتم انتظار تقريرالمباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات.

وقال سويلم، أن عودة الجماهير للمدرجات بأعداد كاملة في المباريات هي مسئولية الجماهير أنفسهم، وبعد واقعة مباراة الجونة، من الصعب زيادة عدد الجماهير في الدوري خلال الفترة المقبلة.