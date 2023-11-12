الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بسبب الإنفلونزا الموسمية.. توصيات عاجلة لمرضى السكر

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت وتيرة تقلبات الشتاء وانخفاضات درجات الحرارة للطقس ليلًا ونهارًا، وما يصاحبها من أمراض موسمية كنزلات الإنفلونزا والحمى الفيروسية المعتادة في ذلك الفصل.

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ولكل جسد طبيعة مختلفة في استقبال الأمراض، وخاصة ذوي الأمراض المزمنة، قد تكون الإصابة بحمى فيروسية أو مرض شبيه بالإنفلونزا عند الإصابة بمرض السكري أمرًا مقلقًا، ولكنها تتطلب رعاية وإدارة مناسبين، وذلك لأن مرض السكري هو حالة مزمنة، فأنت بحاجة إلى أن تكون حريصًا جدًا بشأن الرعاية الذاتية واتخاذ خطوات إضافية لعلاج أعراض الإنفلونزا ومستويات السكر في الدم.

تحذير عاجل لمرضى السكرى 

لذا وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة لمرضى السكر، مشيرة إلى ضرورة حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لحمايتهم من مضاعفات عدوى الإنفلونزا الخطيرة.

ولفتت الصحة، إلى أن مرضى السكر من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالإنفلونزا الموسمية وعليهم الحصول على اللقاح، مؤكدة  بأنه لا يوجد موانع مطلقة للقاح الإنفلونزا الموسمية إلا أنه لا يُعطى لمن هم أقل من 6 أشهر، ومن يعانون من حساسيه مفرطة من أكل البيض أو مكونات اللقاح، فضلًا عن أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يقي من خطورة الإصابة بالإنفلونزا ويعطي الجهاز المناعي المناعة الكافية ضد الفيروس التنفسي.

من جهة أخرى يشار إلى أن أخطر الأمراض التي تصيب مرضى السكر مرض القلب، حيث يؤدى ارتفاع مستوى السكر إلى تلف الأوعية الدموية ويسبب تصلب الشرايين ويزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ومشاكل القلب الأخرى، لكن خفض مستوى السكر في الدم واتباع نمط حياة صحى يساعد في الوقاية من الإصابة بمضاعفات مثل: مرض القلب.

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