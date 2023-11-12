وزير العمل يتفقد معرض منتجات مركز التدريب المهني ببني غالب

سلم وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، 42 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتأهيل وتدريب وتشغيل ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل، وذلك خلال زيارته لمحافظة أسيوط ، وتفقده مركز التدريب المهني ببنى غالب بأسيوط.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة، سلم الوزير خلال جولته بالمركز شهادات إتمام التدريب لـ 47 خريجًا من برامج التدريب المهني بالمركز على مهن التسويق الإلكتروني، والتفصيل والخياطة ، فضلاً عن تكريم 4 نماذج مشرفة من خريجي المركز على مهن التبريد والتكييف وصيانة الحاسب الآلي، وصيانة الأجهزة المنزلية ،حيث تم تعيينهم في شركات قطاع خاص.

وأكد الوزير أهمية تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتشجيعهم على اقامة مشرعات صغير مما يسهم في خفض معدلات البطالة ،موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي تنمية مهارات الشباب وربط تدريبهم بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وتفقد الوزير " شحاتة" والمحافظ الدورات التدريبية بالمركز بورش التفصيل والخياطة وصيانة الحاسب الآلي، وأوضح علي سيد مدير مديرية العمل بأسيوط أن المديرية في إطار تنفيذ توجيهات "الوزير" بتأهيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، عقدت بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتنظيم عدد من الدورات التدريبية للصم والبكم من الجنسين على مهن التطريز والخياطة وصيانة الحاسب الآلي وتفقد الوزير والمحافظ تلك الدورات.

وأضاف: "تنفيذا لتكليفات الرئيس تم إستيفاء نسبة تعيين الـ5% بجميع منشآت القطاع الخاص بنسبة 146 % في 387 شركة بالمحافظة".

وبدأ حسن شحاتة وزير العمل صباح اليوم الأحد،جولة ميدانية في محافظة أسيوط،لمدة يوم واحد،يستقبله خلالها المحافظ اللواء عصام سعد ، وقيادات تنفيذية،ونواب برلمان،وأصحاب أعمال، وعمال ،ونقابيين، جدول أعمال زيارة "الوزير" ، يتضمن جولة في مواقع عمل،ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال،وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل في أماكن الإنتاج، وافتتاح "ملتقى للسلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة"،تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية،وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وافتتاح ملتقى للتوظيف تحت رعايته،والمحافظ،تنسيقاً مع شركات القطاع الخاص،وينعقد "الملتقى"، بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق مدينة أسيوط من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءاً،لتوفير فرص عمل للشباب،في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

كما يتفقد "الوزير" مركز التدريب المهني التابع للوزارة ،بمنطقة بني غالب ،ولقاء مع متدربين ومتدربات،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، على مهن يحتاجها سوق العمل،وعقود عمل لذوي همم من أبناء المحافظة الذين قامت "المديرية"بتدريبهم،وإيجاد فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما يفتتح "الوزير" "مكتب تشغيل أسيوط"، بعد تطويره بمنصات رقمية وتحديثه إلكترونياً تماشياً مع سياسات "الرقمنة"، وخطة "الوزارة" لتطوير وتحديث مديريات ومكاتب العمل،والتشغيل في كافة المحافظات.

وفي ختام "الجولة" يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التي تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.