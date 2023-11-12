الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إجراءات التقديم الورقي لحج الجمعيات الأهلية 2024

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

تستعد المؤسسة القومية لتيسير الحج لفتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ- 2024م، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 نوفمبر الجاري، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

إجراءات التقديم الورقي

تتمثل إجراءات التقديم الورقي لحج الجمعيات الأهلية في الآتي:

  1. توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط.
  2. استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم (بحد أقصى مرافق واحد).
  3. تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
  4. اعتماد طلبات الحج من الجمعية أو المؤسسة للإدارة الاجتماعية.
  5. مراجعة كافة بيانات استمارة الحج مع مقدم الطلب.
  6. إرفاق صورة شخصية حديثة وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
  7. سداد مبلغ 120 جنيها عن كل متقدم مقابل مصروفات التسجيل بالبوابة المصرية الموحدة للحج.
  8. إيداع المبلغ بحساب المؤسسة ببنك مصر.
  9. استخراج إذن توريد بقيمة المبلغ لكل جمعية أو مؤسسة.
  10. تسجيل الطلبات على البوابة المصرية الموحدة للحج بعد التحقق من سداد الجمعية أو المؤسسة للرسوم.
  11. تشكل المديرية مجموعة عمل بكل إدارة اجتماعية لمراجعة الطلبات وإدخال جميع البيانات على البوابة المصرية الموحدة للحج.
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قرعة الحج 2024.. 6 فئات ممنوعة من السفر

الهدف

 

تهدف إجراءات التقديم الورقي لحج الجمعيات الأهلية إلى ضمان دقة البيانات المقدمة من المتقدمين وحصولهم على الخدمات اللازمة لأداء فريضة الحج.

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قرعة الحج 2024.. 6 فئات ممنوعة من السفر

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