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الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قرعة الحج 2024.. 6 فئات ممنوعة من السفر

أداء مناسك الحج
أداء مناسك الحج

قرعة الحج 2024.. هناك 6 فئات ممنوعة من السفر لأداء فريضة الحج 2024-144، وللتقديم بقرعة الحج 2024، لاسيما أنهم أكثر عرضة لمخاطر العدوى بالأمراض المختلفة.

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أماكن دفع تكلفة حج القرعة 2024

ويمكن دفع تكلفة حج القرعة 2024 من خلال البنوك الوطنية، في فروع البنوك والتي تتمثل في بنك الأهلى، بنك مصر وبنك القاهرة،  ناهيك عن مكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مسـتوى الجمهورية علــى حساب مدفوعات حكومية.

 نتيجة قرعة الحج فى المحافظات 

ويتم الإعلان  اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، عن نتيجة قرعة الحج فى محافظات  دمياط - الدقهلية - المنيا - القليوبية- الإسكندرية، وفي سياق ذلك يكثف المتقدمون البحث عن معرفة تكلفة حج القرعة  بيغية التمكن من تدبير المبلغ.

الفئات ممنوعة من السفر للحج   

 - حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المُتقدمة من ذوي أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المُعتمدة.

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات الغسيل الكُلوي.

- مرضى تليف الرئة منعًا لتعرضهم لأزمات صحية.

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الجريدة الورقية