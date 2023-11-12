أسعار العملات العربية والأجنبية بمستهل التعاملات البنكية اليوم الأحد

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية والاوروبية خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الأحد، استقرارًا، في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء و34.39 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية والاوروبية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفدج على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الاحد

العملات

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 32.94 جنيه للشراء و33.09 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 37.79 جنيه للشراء و37.96 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.22 جنيه للشراء و34.39 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.39 جنيه للشراء و20.48 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.48 جنيه للشراء 99.78 جنيه للبيع.

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.48 جنيه للشراء 99.78 جنيه للبيع.