تعرف علي مجهودات مكتبة مصر العامة بالشرقية لتنمية مهارات الإبتكار والإبداع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية وإجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم، مشيراً إلى أن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، اولى إهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمه له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2023، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافيًا ومعرفيًا والعمل على تعليق الهوية الوطنية وحفظ التراث.

وفى سياق متصل أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر أكتوبر الماضى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية:

· نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفدين منه 12متدرب (أطفال).

· نشاط مسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفدين منه 30 متدرب (أطفال).

· نشاط عالم ورق حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (أطفال)

· نشاط مسابقات حيث بلغ عدد المستفدين منه15 متدرب (أطفال)

· نشاط كرافت حيث بلغ عدد المستفدين منه 10 متدربين (أطفال)

· نشاط الرسم مستوى (اول - ثانى ) حيث بلغ عدد المستفدين منه 20متدرب (أطفال)

· نشاط تحسين الخط (نسخ –رقعة ) حيث بلغ عدد المستفدين منه 30متدرب (أطفال - شباب - كبار).

· تعليم مبادئ (ICDL) حيث بلغ عدد المستفدين منه 15متدرب (شباب - كبار).

كما قامت المكتبة أيضاً بتنظيم عروض مسرحية بعنوان "الحية والحاوى - مطلوب مخرج" بمشاركة 260 عضو من الشباب والكبار، فضلاً عن تنظيم ندوات بعنوان (عيون البيئة - الإكتشاف المبكر لأمراض الدم للأطفال )، بالإضافة لإستقبال 65 طفل لقضاء يوم ترفيهى بالمكتبة ، وذلك من حضانة طلبة عويضة ووحدة امراض الدم بجامعة الزقازيق، كما تم تنظيم يوم ترفيهى لأعضاء المكتبة شارك فية 50 طفل .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان "بناء الوعي وأثره في مواجهة التحديات" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر 2023 عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/groups/296987337874456/?ref=group_header

https://www.facebook.com/yssharkia

وأضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ كيلاني عبد الرحمن من علماء الازهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها أن الوعي بقيمة الوطن وبالتحديات التي يُواجهها وبالمخاطر التي تحيطُ به أمرٌ لا غنى عنه خاصة ونحن في مرحلةٍ شديدةِ الحرج في تاريخ منطقتنا لشدةِ اختلاط الأمور واضطرابها، وتقلبها ويوضح أهمية أن اليقظة وزياده الوعي والاستفادة من تجارب الحياة وخبراتها للحفاظ على الوطن وأمنه وأمانه

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

كما أشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت المديرية بتنفيذ فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية (فن الكروشية) تحت شعار (مهنتك حرفتك) وذلك بمشاركة عضوات أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبو كبير.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام المدربة سماح علي، بتعريف الفتيات المشاركات بفن الكروشية وتاريخه والأدوات المستخدمة مع تسليط الضوء على كيفية استخدام خيوط الكليم والصوف والحرير والقطن وغرز "السلسلة" و"الحشو" في عمل وحدات دائرية ومنتجات تستخدم في التخزين والديكور.