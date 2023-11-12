غادة عبد الرازق في بلاتوة صيد العقارب قريبًا

تستعد النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق لتصوير مسلسلها الجديد الذي حمل اسم " صيد العقارب" في يداية شهر ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يتم طرح العمل في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويشارك النجم محمد علاء البطولة مع النجمة غادة عبد الرازق، المسلسل من تأليف باهر دويدار، وأخراج أحمد حسن ، وتدور أحداثه حول قصة فيلم عصر القوة، الذي قدمته النجمة نادية الجندي.

ويذكرأن شاركت النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل تحت عنوان "تلت التلاتة" تأليف هبة الحسيني وإخراج حسن صالح ، ويشارك في بطولة العمل مي سليم ،محمد القس، ليلي زاهر ، مصطفي درويش، وكوكبة كبيرة من النجوم.

وفي سياق أخر ، شاركت النجمة غادة عبد الرازق في مسلسل حكاية تحت الحزام" من مسلسل حدث بالفعل وظهرت خلالها بشخصية طبيبة نفسية تدخل في صراعات مع نجلها الذي يقدم دوره النجم خالد أنوربسبب رفضها زواجه ولتعلقها الشديد به.

أما على مستوي السينما تنتظر غادة عبد الرازق عرض فيلمها تاني تاني ، الذي انتهت من تصويرة منذ مدة، ولكن لم تحدد الشركة النتجة موعد نهائي للعرض ، ويشارك في البطولة كل من النجم بيومي فؤاد ، أحمد أدم ، العمل من تأليف علاء حسني.

ويذكرأن أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركت الصور لمتابعيها عبر حساباتها الشخصية.

نشرت النجمة غادة عبد الرازق أحدث جلساتها التصويرية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت غادة ، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، وهي تتأمل الفستان الأزرق الذي ستطل به في الصور، ومجموعة المجوهرات التي ستكمل بها إطلالتها.

واختارت غادة عبد الرازق فستانا يحمل توقيع مصممة الأزياء اللبنانية نور فتح الله، شفاف من أعلى وبأكمام شفافة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتعزلون في غادة عبد الرازق

بعد نشر غادة عبد الرازق الصور، انهالت عليها التعليقات الإيجابية والتي جاءت كالأتي، الازرق على الاسد بيمنع الحسد، ايقونة جمال، بطل العالم فى الانوثه، يا جمالو يا جمالو والله يا فنانه انتي جميله في كل حاجة، تجنن هالمخلوقه، غادة عبدالرازق هتفضل اكتر ست جذابة في العالم، عمرك ما هتكبرى وحتى لما بتكبرى تبقى احلى، الله تحفة الأزرق عليكي، الازرق علي الاسد بيمنع الحسد قمر، اللون خطيييير عليكى والفستان تحفة.