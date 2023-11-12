الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية بمستهل التعاملات البنكية اليوم الأحد

العملات العربية
العملات العربية

أسعار العملات.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية، اليوم الأحد، استقرارًا، في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، وسجل  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية صباح اليوم الأحد في البنوك المصرية، وتحرص بوابة الوفدج على تقديم المعلومات كافة التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، لاسيما العملات، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

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وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمجمع محارق النفايات الطبية بحي الكوثر

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ظهور السحب المتوسطة وتساقط الأمطار على مناطق عدة بالفيوم

أسعار العملات العربية اليوم الاحد

الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 8.22 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

 

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

 

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.18 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

 

ولامس سعر الريال السعودي اليوم في إيجي بنك نحو 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل  سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

ولامس سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف المتحد نحو 8.22 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

وحقق سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 8.38 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي اليوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 98.48 جنيه للشراء 99.78 جنيه للبيع.

 

ولامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 98.09 جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع.

 

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 93.48 جنيه للشراء و100.14 جنيه للبيع.

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 98.48 جنيه للشراء 99.78 جنيه للبيع.

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