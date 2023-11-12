وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمجمع محارق النفايات الطبية بحي الكوثر

تفقد الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترافقه الدكتورة رندا محمد مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر وذلك للوقوف على سير العمل ومدي إنضباط عملية التشغيل بعد تشغيله التجريبي وكذلك متابعة أعمال الحرق ومدي التزام العاملين بالواقيات الشخصية و اتباع طرق واساليب الحرق الصحيحة و احتياطات مكافحة العدوي.

وتفقد وكيل الوزارة المجمع بالكامل . والمكون من 8 محارق وخمس غرف تخزين بطاقه تخزينيه تصل ل 30 طن ومبنى اداري ومغسله سيارات النفايات و شبكه حمايه مدنيه وشبكه مرافق و جهاز فرم نفايات ومركز صيانه وميزان بسكول ومبنى الامن وسكن العمال .

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة انه في إجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة منذ ايام ناقش مع اعضاء اللجنة انشاء مدفن لنواتج الحرق بسعة كبيرة و وفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة . وكذلك رفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة .

وأكد علي العاملين بالمجمع ضرورة اتباع أساليب الحماية و الأمان و مكافحة العدوي وذلك للحفاظ عليهم.