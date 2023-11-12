اقتراح برغبة لتوفير مسكن لليتيمات بمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعي

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنها ستتقدم باقتراح برغبة إلى وزيرة التضامن ووزير الإسكان بشأن توفير مسكن لليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية بشقق الإسكان الاجتماعى.

واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن تكون كل العقود المتعلقة بهذا المسكن فى أيدى وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية الأمن التابعة له هذا المسكن، بحيث لا تقوم أيا من اليتيمات ببيع هذا المسكن سواء برغبتها أو برغبة زوجها.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنها قررت التقدم بمقترح بشأن ذلك فى ظل تشريد وتعنيف عدد كبير من اليتيمات التابعين لمؤسسات الرعاية وأبناءهم الصغار بعد طلاقهم، حيث إن هناك لوائح فى مؤسسات الإيواء تمنعهم من العودة إليها مرة أخرى بأبنائهم بعد طلاقهم.

وأكدت أن هناك مركز إيواء للمرأة المعنفة ولكن هذا المركز له وقت محدد، وليس به مكان دائم لهم ولأولادهم إذا وجدوا، وبالتالى فإنه سيكون مكان غير ملائم لليتيمات بمؤسسات الرعاية ممن يتعرض للطلاق.

وأوضحت أن توفير مسكن ملائم لليتيمات تابع لوزارة التضامن الاجتماعى سيكون حصن لهم إذا احتاج الأمر ذلك، ويتم كتابته باسمهم دون التصرف فيه.