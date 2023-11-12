أفريكسم بنك يوقع صفقة بقيمة 30 مليون دولار مع BSMART Technology

وقع ماي وينهاو، الرئيس التنفيذي لشركة BSMART Technology، وأيمن الزغبي، القائم بأعمال مدير التجارة وتمويل الشركات في بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي - أفريكسم بنك Afreximbank، صفقة رائدة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وبموجب الصفقة، التي تم توقيعها خلال فاعليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخته الثالثة IATF2023، سيوفر Afreximbank تسهيلات ضمان إيداع الحاويات لشركة B'SMART Technologies في أوغندا.

من المقرر أن يُحدث هذا التسهيل، وهو عنصر حيوي في خطة ضمان العبور التعاوني الأفريقي التابعة لـ Afreximbank، ثورة في التجارة من خلال إلغاء الحاجة إلى ودائع الضمان المقدمة من مستخدمي الحاويات.

تستهدف هذه المبادرة التي ستغير قواعد اللعبة الشركات الصغيرة والمتوسطة والكيانات التجارية متوسطة الحجم، مما يعزز الكفاءة في الموانئ والمراكز الحدودية.

تعد هذه الصفقة بمثابة شهادة على التزام Afreximbank بتعزيز التجارة السلسة عبر إفريقيا، وكسر العقبات وفتح الأبواب أمام الشركات لتزدهر.