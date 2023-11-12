أسعار الكتاكيت صباح اليوم الأحد من أرض المزرعة

أسعار الكتاكيت.. شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد من أرض المزرعة استقرارًا، وسجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 31.25 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو نحو 21.75 جنيه، بينما سعر الكتكوت شركة حسن الغريب نحو 32 جنيهًا «أربو».

ورغم ذلك يتوقع عدد من خبراء الدواجن أن يسود الهدوء والاستقرار في أسعار الكتاكيت اليوم خلال الفترة المقبلة والتي من المحتمل أن تنخفض أيضًا وذلك بحسب تصريحات سبق وأدلى بها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الكتاكيت خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق الجملة وأرض المزرعة، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد على النحو التالي:

الكتاكيت

سعر الكتكوت الأبيض

سجل سعر الكتكوت الأبيض 31.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

سجل سعر الكتكوت البلدي 11.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

سجل سعر الكتكوت الساسو 21.75 جنيه.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات نحو 34.5 جنيه

سعر الكتكوت شركة أمات للدواجن 34.5 جنيه «روص-IR».

سعر الكتكوت شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 36 جنيهًا «روص».

سعر الكتكوت شركة كايرو ثري ايه للدواجن 34.5 جنيه «هابر وافشنسي بلس».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الصلاح 33 جنيهًا «كب».

سعر الكتكوت شركة مجموعة الوادي 32.5 جنيه «روص».

سعر الكتكوت شركة حسن الغريب 32 جنيهًا «أربو».

سعر الكتكوت سمان أبيض بيور نحو 6 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

سعر الكتكوت سمان أسمر 3.5 جنيه.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 54 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 26 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 44 جنيهًا عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 66 جنيهًا، عمر 15 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 56 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط المولار البغال 51.5 جنيه عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تربية الكتاكيت في المنزل تعتبر من الأمور المتوفرة بجميع المنازل، إذ تلجأ إليها ربات البيوت من أجل توفير النفقات، وبالتالي فإن بوابة الوفد الإلكترونية تقوم يوميًا برصد كل ما هو جديد عن سعر الكتكوت الابيض اليوم.