الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

هانى اباظة: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع المصرى..والتعليم يواجه الظاهرة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد النائب الوفدى اللواء هانى أباظة عضو مجلس النواب أن سلوكيات التحرش دخيلة وغريبة على المجتمع المصرى، مضيفًا خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن التشريعات المعروضة على الجلسة جيدة وتواجه التحرش.

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وشدد "أباظة" على ضرورة تربية النشء على الأخلاق الحميدة ,ويتأتى ذلك فى المنظومة التعليمية من خلال المدرسة ,لابد من تربية أجيال وزرع الأخلاقيات والسلوكيات معهم من الصغر وأوضح "أباظة"أن تلك السلوكيات مستحدثة لإفساد الدولة والأجيال .

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