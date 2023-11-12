يحسن الذاكرة.. حضري ساندويتش الجبن بالزعتر لفطار صحي

ساندويتش الجبن بالزعتر من الوصفات السريعة والشهية التي يمكنك تحضيرها لأولادك للإفطار، فالزعتر وحده يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للجسم، بجانب نكهته الشهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.

ساندوتش الجبن بالزعتر

طريقة عمل ساندوتش الجبن بالزعتر

المقادير

- جبنة حلوم : 100 جراماً (مقطعة شرائح)

- زعتر مجفف : 2 ملعقة صغيرة

- زيت زيتون : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- خس : 3 ورقات

- خبز فرنسي : 2 رغيف

طريقة التحضير

سخني زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة وأضيفي الزعتر المجفف والجبن ثم اطهي على الجهتين لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الجبن من الوجهين.

قومي بوضع الجبن في الخبز مع الخس والطماطم.

ضعي الساندويشات في الشواية وحمريها حسب الرغبة وقدميها ساخنة.

فوائد تناول الزعتر

تقوية العظام

يحتوي الزعتر المطحون مع السمسم على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة، مثل: الحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، مما يجعل له دورًا كبيرًا في الحفاظ على كثافة العظام، وتناول الزعتر بشكل يومي يساعد على الوقاية من هشاشة العظام.

تعزيز الرؤية

يحتوي الزعتر على فيتامين أ بنسبة عالية وهو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، بالإضافة الى مركب بيتا كاروتين مضاد الأكسدة ، ويساعد وجود كلاهما على تعزيز الرؤية وتقليل أمراض العيون.

تحسين الذاكرة

تناول الزعتر المطحون مع السمسم يعزز قدراتك المعرفية وذكائك، لغناه بالمواد الغذائية الضرورية لعمل الدماغ وتحسين الذاكرة.

التخلص من الإرهاق والتوتر

يفيد فيتامين ب6 الموجود في الزعتر في التخلص من الإرهاق والتوتر، الذي له تأثير قوي على بعض الناقلات العصبية في الدماغ المرتبطة مباشرة بهرمونات التوتر والقلق. لذلك الزعتر له تأثير مهدئ ممتاز ويمكن أن يخفف من مزاجك السيء ويقلل من الإرهاق والقلق.

إنتاج الكولاجين والوقاية من الشيخوخة

يعتبر الكولاجين من الأحماض الأمينية الهامة لنضارة البشرة وتجديد الخلايا والحفاظ على مرونة وشد بشرتك، وبالتالي يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وغيرها من علامات الشيخوخة، يرجع ذلك إلى وجود فيتامين سي في الزعتر فهو مضاد للأكسدة ويزيد من إنتاج الكولاجين، وبالتالي يحافظ على صحة بشرتك.