الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مستشار الرئيس الفلسطيني: نتنياهو يسعى لإبقاء الصراع قائمًا في المنطقة

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لإبقاء الصراع قائما في المنطقة.

 

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وأضاف الهباش - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الأحد، أن " نتيناهو يتبنى سياسة ستبقى الصراع قائما، وإنه لا يريد سلام ولا يريد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي سبب لغياب السلام والأمن والاستقرار والتعايش.

يشار إلى أنه وفقا لمسؤولين فلسطينيين، فإن أكثر من 11 ألف شخص استشهدوا في غزة، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، منذ أن بدأت إسرائيل حربها على القطاع في 7 أكتوبر الماضي.

وتواجه مستشفيات غزة صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، وذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي الذي يطال عددا من المستشفيات ومحيطها.

 

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