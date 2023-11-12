بدء محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات الإنترنت

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بـ عابدين، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات مما أدى إلى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت عن المنطقة.

كانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على تشكيل عصابي بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى إلى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.

وتلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من مدير سنترال بسرقة كابلات من الشركة تسببت في انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت في المنطقة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبيَّن من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات.

وتم تشكيل فريق بحث، وتبيَّن من التحريات والتحقيقات، أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل في الإذاعة والتليفزيون، وآخر نقَّاش وعامل وعاطل وسائق.

وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.