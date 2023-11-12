الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

سعر الفول صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة.. المستورد بكام

الفول
الفول

أسعار الفول.. تباين أسعار الفول خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، وسجل سعر الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيه للطن، كما سجل سعر الفول الأسترالي هبوطًا لدى التجار وبلغ نحو 23,500 جنيه للطن.

 

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

 

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية"، أسعار الفول خلال تعاملات، اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر طن الفول اليوم الأحد في الأسواق وعند التاجر

الفول

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي استقرارًا اليوم، نحو 34,000 جنيهًا للطن.

 

الفول الاسترالي

كما سجل سعر الفول الاسترالي هبوطًا لدى التجار بلغ نحو 23,500 جنيه للطن .

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2023 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.

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