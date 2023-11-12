سعر الذهب صباح اليوم الأحد في مصر بأسواق الصاغة المصرية

سعر الذهب... تشهد أسعار المشغولات الذهبية خلال مستهل التعاملات اليوم الأحد بمحال الصاغة، استقرارًا، وحافظت أسعار المشغولات الذهبية اليوم، عند تعامله في الساعات الأولى على مستوى الارتفاع الوحيد الذي حققته أعيرة الذهب خلال اليوم الأحد.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب الجديدة اليوم الأحد فى مصر (شراء)

الذهب

بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2971 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2600 جنيه.

سجلت أسعار عيار الذهب 18 نحو 2228 جنيهًا.

تداولت أسعار عيار الذهب 14 عند 1733 جنيهًا.

أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 21 اليوم، في محلات الصاغة، 20800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات.

وتساوي أسعار جنيه الذهب قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية، أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر (بيع):

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 2942 جنيهًا، وبلغت أسعار عيار الذهب 21 نحو 2575 جنيهًا، وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 2207 جنيهات، وحققت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1716 جنيهًا.

وفشل الذهب في الاستفادة من التراجع الأخير في مستويات الدولار بسبب فقدان الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، فالأسواق شعرت بالاطمئنان من عدم توسع الحرب في الشرق الأوسط خارج قطاع غزة، الأمر الذي دفعهم إلى البحث عن استثمارات المخاطر المرتفعة وعلى رأسها الأسهم الأمريكية.

ويكشف تحليل جولد بيليون أن العامل الرئيسي الذي من شأنه أن يؤثر على الذهب خلال الفترة القادمة سيكون العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، فعودة العائد إلى الارتفاع من جديد قد يدفع الذهب إلى توسيع خسائره، وكسر منطقة المقاومة عند 1975 – 1980 دولارًا للأونصة، والتي من شأنها أن تفتح الباب إلى مستويات 1950 دولارًا للأونصة.