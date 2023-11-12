أفريكسم: 40 مليار دولار لدعم التجارة البينية الأفريقية

سلط الدكتور جينمور زاناموي، القائم بأعمال مدير تيسير التجارة وIATF في أفريكسم بنك Afreximbank، الضوء على دور البنك في تعزيز التجارة البينية الأفريقية وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

حدد زاناموي في عرضه الافتتاحي في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF2023، التحديات الرئيسة مثل انخفاض التجارة البينية الإقليمية والاستثمار والتصنيع واستراتيجيات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المفصلة لمعالجتها، بما في ذلك المعرض التجاري الأفريقي لتسهيل اتصالات السوق.

وبالتركيز على تعزيز القدرات اللوجستية والبنية التحتية، أكد زاناموي أهمية فهم الحواجز أمام التجارة والتغلب عليها. ووصف خطط Afreximbank الشاملة للتمويل وتيسير التجارة، بما في ذلك استثمار بقيمة 40 مليار دولار لدعم التجارة البينية الأفريقية من عام 2022 إلى عام 2026، ومبادرات الاتصال البحري وخطوط الطيران، وخطة ضمان العبور.

وشدد زاناموي على التأثير التحويلي للحلول الرقمية في التجارة، مثل تسهيل المعاملات بالعملات المحلية، مما يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف التجارة ويعزز سوقًا أفريقية أكثر ترابطًا.

وقال: "لقد كنا نسأل أنفسنا دائمًا، لماذا التجارة البينية الأفريقية منخفضة جدًا؟ أظهر بحثنا أن أحد التحديات الرئيسية هو عدم الوصول إلى المعلومات التجارية والسوقية. ولمعالجة هذا الأمر، قمنا بتصميم أدوات وتدخلات مختلفة لضمان قدرة القارة على التجارة فعليًا مع بعضها البعض، ومعالجة التحديات على طول الطريق من السكك الحديدية إلى البنية التحتية البحرية.