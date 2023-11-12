رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل القوية للعالم لدعم القضية الفلسطينية

وصفت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية في الرياضة بمثابة وثيقة سياسية لإدانة الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وفضحها دوليا.

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت للجميع استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري والعقاب الجماعي للفلسطينيين، بالإضافة إلى فك الحصار عن قطاع غزة لاستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن كلمة السيسي حملت العديد من الرسائل القوية للعالم التي تستوجب وقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت النائبة رحاب موسى، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب بحث الأطفال والنساء، علاوة على تبني رؤية مصر باتباع وقفة قوية تضمن للفلسطينيين حقهم في الحفاظ على استقلاليتهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى رؤية واضحة وثابتة منذ بدء الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وهو وقف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وظهر ذلك واضحا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.