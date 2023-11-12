شاهد.. حريق يخلف دمارا واسعا في لوس أنجلوس

اندلع حريق هائل وسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ما أدى إلى اشتعال مقطورات وسيارات ومواد أخرى في ساحات تخزين أسفل طريق سريع رئيسي، فيما أكدت السلطات المحلية أن فرق الإطفاء استطاعت السيطرة على الحريق.

وتسبب الحريق في إغلاق الطريق مؤقتا، وتقول السلطات إن الطريق الرابط بين شرق وغرب لوس أنجلوس أغلق لمدة 24 ساعة على الأقل حتى يوم الأحد.

وأظهرت مقطاع الفيديو، إطلاق ألسنة لهب ضخمة نحو السماء، فيما عثر أفراد الإطفاء على حواجز حماية ملتوية، وخرسانة سوداء محطمة عند جسر الطريق السريع 10 في منطقة صناعية، السبت.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق لم يتسبب في أي إصابات، لكنه التهم مساحة تعادل 6 ملاعب كرة قدم.

ولم تعلن السلطات حتى الآن عن سبب الحريق.

وفي سيتاق آخر، لقى ثلاثة سائحين من بنجلاديش مصرعهم من جراء اندلاع حريق هائل فى عدة قوارب سكنية فى بحيرة "دال" بمدينة سريناجار فى الشطر الهندى من إقليم كشمير شمالى البلاد.

وقالت الشرطة، حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية، إنه تم العثور على جثامين الضحايا بعد ساعات من تحول القوارب إلى رماد فى وقت سابق صباح السبت، حيث انتشر الحريق بسرعة واجتاح مراكب أخرى.

وأضاف الشرطة أن الحريق أسفر عن تدمير ما لا يقل عن خمسة مراكب، فيما ألحق أضرارًا ببعض القوارب السكنية الأخرى، موضحة أنه لم يتم التأكد بعد من سبب اندلاع الحريق.

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