مصرع شاب إثر نشوب حريق بمخزن أخشاب بالوراق

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بحريق هائل نشب داخل مخزن للأخشاب بشارع الشيخ عبد العزيز من شارع المعهد الديني بالوراق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وقد تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بنشوب حريق هائل داخل مخزن للأخشاب في منطقة الوراق، وعلى الفور تم الدفع بعدد 3 سيارات مطافي إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق.

ونتج عن الحريق مصرع شخص متفحما داخل الحريق واشتعال جميع محتويات المخزن، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.