الصحة توضح الإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث كهربائي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الإسعافات الأولية اللازمة في حالة وقوع حادث كهربائي.

الإسعافات الأولية في حالة وقوع حادث كهربائي

في حالة وقوع حادث كهربائي، يجب اتباع التعليمات التالية:

ابتعد عن الجسم المتكهرب لمسافة لا تقل عن 8 أقدام (2.4 متر).

بلغ الجهة المحلية المسئولة عن الكهرباء في المنطقة لإرسال أشخاص مدربين لموقع الحادث.

لا تحاول التعامل مع حالات التكهرب إلا إذا كنت مدربًا على ذلك ولديك المعدات المناسبة.

اقطع التيار الكهربائي من القاطع الرئيسي إذا كان بإمكانك الوصول إليه بأمان.

أهمية التوعية بخطورة السكتة الدماغية

في سياق منفصل، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية تكثيف الوعي المجتمعي بخطورة السكتة الدماغية، والتي تُعد ثاني أسباب الوفاة على مستوى العالم والسبب الأول للإعاقة.

وأوضح الوزير أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية. ويمكن أن تسبب السكتة الدماغية مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك ضعف العضلات، وصعوبة النطق، وفقدان الوعي.

وأشار الوزير إلى ضرورة عقد المؤتمر السنوي للسكتة الدماغية بشكل دوري، لما يمثله من أهمية قصوى على المستويين المحلي والعالمي، بما يضمن تطوير آليات العمل الخاصة بتشخيص وعلاج السكتة الدماغية.