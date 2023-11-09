وكيل وزارة الصحة بسوهاج يستقبل نقيب الصيادلة

استقبل الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام المديرية الدكتور أحمد القاضي نقيب صيادلة سوهاج يرافقه الدكتور أحمد ابودومة عضو النقابة العامة للصيادلة و عدد من قيادات وأعضاء النقابة وذلك في حضور الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة بمديرية الصحة.

وقدم الضيوف التهنئة لوكيل وزارة الصحة علي منصبه الجديد متمنين له التوفيق .

وعلي هامش الزيارة تم التطرق الي عدد من الأمور الهامة التي تهم الصيادلة سواء داخل القطاع الطبي او خارجه .

وأشار الدكتور أحمد حسن ابوهاشم، إلى أن التعاون بين مديرية الصحة و نقابة الصيادلة امر هام وضروري و يعود بالنفع علي المنظومة الصحية و القطاع الطبي موضحاً أن الصيدلي أحد أهم ركائز تلك المنظومة .