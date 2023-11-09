وكيل وزارة الصحة بالقليوبية يتفقد وحدة الاسعاف بأبوزعبل

قام الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإجراء جولة مرورية مسائية علي مركز صحة الأسرة بأبو زعبل ومركز طب الخانكة أول ؛ حيث تأكد من تواجد الفريق الطبي النوباتجي ، وتفقد سيادته غرفة الطوارئ ، كمتتأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ و انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية ، وتوافر المستلزمات الخاصة بها.

وأكد الجزار علي ضرورة الاهتمام بملف المبادرات الرئاسية وتوافر كافة المستلزمات الخاصة بها ، وأكد أيضاً علي ضرورة تقديم خدمات المبادرات لجميع المترددين علي المراكز الطبية وكذا ضرورة الاهتمام بملف تنظيم الأسرة واعطاؤه الأولوية القصوي و مراجعة كفاءة المولدات الكهربائية و توافر الوقود الكافي لها في حال انقطاع التيار الكهربي.

وأوصي بزيادة أعداد التمريض النوباتجي بمركز طب الخانكة أول ، وأن يكون فريق النمريض علي دراية تامة بكافة أعمال الطوارئ وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ..

وفي نهاية زيارته كلف ا.د حموده الجزار السيد الدكتور مدير الإدارة الصحية بالخانكة بتكريم رئيسة التمريض بمركز صحو الأسرة بأبو زعبل علي أداءها المميز خاصة في أعمال الطوارئ..

كما قام وكيل الوزارة بزيارة وحدة الاسعاف بأبو زعبل وأشار الدكتور حموده الجزار إلي الدور الحيوي والهام الذي تقدمه نقاط تمركز الاسعاف ، وابدي سيادته استعداده التام لتقديم كافة سبل الدعم لهم.