تحذير مهم من الأرصاد بشأن الأمطار الرعدية على القاهرة (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من هطول أمطار على عدد من المناطق المختلفة منها أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وهو ما بدأنا بالفعل في رؤيته اليوم.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، أن الأمطار قد تستمر لمدة يوم أو اثنين خلال هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن هناك أمطار على شمال ووسط الصعيد متوسطة القوه كما أن هناك أمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

ونصحت المواطنين بالالتزام بكل إجراءات الحماية منها الابتعاد عن ملامسة أعمدة الإنارة، وعدم السير في الأماكن المنخفضة التي قد تكون غزيرة الأمطار، واستخدام أدوات الحماية الشخصية مثل المظلات.

تشهد حالة الطقس، اليوم الأحد، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الصغرى 21 والعظمى 29

العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 30

6 أكتوبر الصغرى 19 والعظمى 30

بنها الصغرى 21 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 28

فى وادى النطرون الصغرى 19 والعظمى 31

كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

المنصورة الصغرى 19 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 30

شبين الكوم والصغرى 20 والعظمى 30

طنطا الصغرى 20 والعظمى 29

دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 27

الاسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 31

السويس الصغرى 20 والعظمى 31

العريش الصغرى 19 والعظمى 27

رفح الصغرى 18 والعظمى 26

رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 32

نخل الصغرى 17 العظمى 29

سانت كاترين الصغرى 14 والعظمى 26

الطور الصغرى 23 والعظمى 29

طابا الصغرى 22 والعظمى 30

بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30

المنيا الصغرى 17 والعظمى 31

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 32

سوهاج الصغرى 19 والعظمى 33

قنا الصغرى 22 والعظمى 35

الأقصر الصغرى 21 والعظمى 37

أسوان الصغرى 23 والعظمى 37

الوادى الجديد الصغرى 22 والعظمى 36

أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 36