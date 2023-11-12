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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب لبنان

قصف جنوب لبنان
قصف جنوب لبنان

أطلقت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، القذائف تجاه مواقع عدة في جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الأحد.

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نتنياهو: "الجيش الإسرائيلي سيتحكم في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب"

اضطر ما يقرب من 50 ألف من سكان جنوب لبنان إلى ترك منازلهم ويعيشون في حرب يومية للبحث عن مأوى بديل، خوفا من الحرب المحتملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، واستهداف منازلهم أو وقوع تدمير على غرار ما يحدث الآن في قطاع غزة.

غادر الآلاف من سكان الجنوب منازلهم وهناك قرى أصبحت فارغة بالكامل من أهلها، إذ توجه أهلها إلى الشمال بحثا عن مأوى عند الأقارب، بينما احتمى آخرون بالمدارس، في ظل ارتفاع التصعيد بين حزب الله ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

معظم السكان غادروا باتجاه الشمال

وأشارت تقارير إلى أن معظم السكان غادر باتجاه الشمال على بعد حوالي 18 كيلوا مترا من المنطقة الخطرة وهو أكبر نزوح تشهده المنطقة منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وجاء هذا النزوح الجماعي من قرى الجنوب والقريبة من الحدود التي تتعرض لقصف يومي، وشن حزب الله ضربات من خلالها، ثم رد جوي إسرائيلي.

 

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